Perugia, camion intraversato sulla E45: intervento dei Vigili del fuoco per liberare la strada

La dinamica dell’incidente

L’Anas ha annunciato che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Per i veicoli provenienti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle e diretti sulla E45 è chiuso l’innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma). Al momento si registrano rallentamenti da Prepo all’innesto E45. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità. L’autoarticolato viaggiava con il vano di carico vuoto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e in seguito all’incidente c’è stata – riferisce la polizia stradale – una notevole perdita di gasolio. Con cabina e rimorchio che occupano ora l’intera carreggiata. La polizia stradale di Perugia è ora sono impegnata per ripristinare la viabilità ed evitare pericoli per gli automobilisti.

Alro incidente

Sempre lunedì mattina, un altro incidente ha coinvolto tre veicoli all’interno della galleria Pallotta lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’incidente ha provocato il ferimento di una persona, non di alcune come era emerso in un primo momento. Si tratta di una donna di 44 anni, che ha riportato lesioni lievi. Bloccato temporaneamente il traffico in direzione Nord, verso il Trasimeno, a causa dell’impatto avvenuto nel tunnel tra le uscite di Piscille e Prepo. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Il traffico in quella carreggiata è bloccato e si segnalano code fino a Ospedalicchio.