Perugia, cambiano le scadenze delle rate della Tari: le nuove date

PERUGIA – Cambiano le scadenze dei versamenti della Tari. L’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore Cristina Bertinelli, le ha rimodulate a seguito delle modifiche legislative che hanno demandato ad Arera (Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) e agli Enti locali la riformulazione dei Piani economici finanziari. Le scadenze, nello specifico, saranno le seguenti: 3 aprile – 3 luglio – 3 settembre e 3 dicembre. Le prime tre rate saranno dovute a titolo di acconto che sarà calcolato in misura pari all’84% della tassa dovuta per il 2019, mentre l’ultima rata (la quarta), come previsto dalla normativa, sarà a saldo tenendo conto delle nuove tariffe e dei pagamenti effettuati in acconto. I piani economici e finanziari verranno approvati entro la fine del mese di aprile secondo i nuovi principi di legge e le direttive emesse da Arera.