Perugia, cambia la classifica: altro punto di penalizzazione per il Trapani

PERUGIA – Cambia ancora la classifica della serie B. È di oggi la notizia che la Corte d’Appello della Figc ha accolto il ricorso del procuratore federale portando da 1 a 2 punti la penalizzazione nei confronti del Trapani emessa il 12 giugno. La sanzione venne inflitta al club amaranto a causa mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio entro il 16 marzo. Diventano così 31 i punti in classifica per la squadra di Fabrizio Castori. I siciliani si trovano ora al penultimo posto della classifica della serie cadetta, in coabitazione col Cosenza. Il ricorso è stato immediatamente contestato dal club isolano, che provvederà a presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.