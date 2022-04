Perugia, calcinacci in galleria: chiuso tratto del raccordo tra Ponte San Giovanni e Piscille

PERUGIA – Martedì pomeriggio il raccordo autostradale Perugia-Bettole è stato temporaneamente chiuso tra lo svincolo di Ponte San Giovanni (innesto E45) e lo svincolo di Piscille in seguito alla segnalazione della presenza di calcinacci all’ interno della galleria ‘Volumni’. Per i veicoli provenienti dalla E45 diretti verso Perugia/Firenze, il traffico è deviato con indicazioni sul posto. La chiusura è stata disposta dalla Polizia stradale. Al momento sono in corso le verifiche tecniche del caso da parte di Anas e Vigili del fuoco.