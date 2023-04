Perugia, cala la notte al “Curi”: Gori va in tilt e la Reggina ne approfitta (1-3)

PERUGIA-REGGINA 1-3 (1-1)

PERUGIA (3-4-1-2): 1 Gori (8′ st 12 Furlan), 3 Cancellieri (21′ st 17 Paz), 4 Iannoni, 14 Ekong (8′ st 18 Di Carmine), 20 Di Serio, 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro (34′ st 16 Bartolomei), 28 Kouan (21′ st 13 Luperini), 90 Struna, 97 Sgarbi. A disp: 81 Abibi, 2 Rosi, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Vulic, 10 Matos,, 82 Capezzi. All.: Fabrizio Castori

REGGINA (3-5-2): 22 Colombi, 3 Cionek, 8 Crisetig, 13 Bouah (19′ st 6 Loiacono), 14 Fabbian, 17 Di Chiara (19′ st 94 Liotti), 19 Strelec (28′ st 7 Menez), 20 Hernani, 23 Camporese, 28 Gagliolo (46′ st Bondo), 99 Rivas (28′ st 31 Canotto). A disp.:1 Contini (GK), 12 Aglietti (GK), 9 Gori, 11 Cicerelli, 18 Crisafi, 24 Terranova, 25 Lombardi, 38 Bondo.. All.:Filippo Inzaghi

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara (Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro) IV° UFFICIALE: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Federico Dionisi di L’Aquila AVAR: Gianpiero Miele di Nola.

RETI: 24′ pt Di Serio (P), 38′ pt Hernani, 3′ st (autorete) Gori, 37′ st Canotto

NOTE: serata gelida. Presenti 6089 spettatori di cui 250 ospiti. Ammoniti Casasola, Bouah, Struna, Santoro, Hernani, Di Serio,

PERUGIA – Game over per il Grifo che crolla sotto i colpi della Reggina. Una sconfitta dolorosa di quella di questa sera al Curi, che fa ripiombare il Perugia nell’incubo playout. Gori per nulla in partita è diventato (involontariamente) la spina del fianco della squadra di mister Castori in questa serata. Non se lo merita ma non si può scrivere diversamente. Dopo il periodo di grazia, quindi, i biancorossi rischiano nuovamente di finire agli inferi un’altra volta. La speranza è che si tratti solo di una nuvola passeggera e che il sereno torni presto. Il baratro non è ammissibile.

Primo tempo Al 14’ è Di Serio che tenta di rompere il ghiaccio ma trova sulla traiettoria Colombi che para a terra. Al 16’ Cancellieri la spedisce fuori. Al 20’ Gori respinge prontamente Bouah. Al 23’ va Iannoni: è un nulla di fatto. Al 24’ il Grifo si porta avanti: Di Serio va di mancino con l’estremo dei calabresi che nulla può per evitare l’1-0 biancorosso. La gioia del vantaggio dura però solo un quarto d’ora: Hernani tira una punizione dalla lunga distanza, Gori commette un errore madornale ed è 1-1.

Secondo tempo Al 48’ il Var condanna il Perugia allo svantaggio. Calcio di punizione di Di Chiara, Gori cattura sulla linea di porta. Si va al check: la sfera oltrepassa di pochissimo la riga e viene convalidato l’1-2 amaranto. Al 53’ il portiere biancorosso lascia il terreno di gioco e passa la mano al suo vice Furlan. Al 60’ Bouah prova a impensierire la difesa umbra con un colpo di testa che finisce alto sopra la traversa. Al 77’ Curado tira ma la sua conclusione viene deviata in angolo da colombi. Il sipario cala definitivamente all’83’ quando Canotto mette a segno il gol del definitivo 1-3. Al 92’ mister Castori viene ammonito per proteste. Passano 10’ di recupero e finalmente arriva il fischio finale.