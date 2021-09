Perugia, buona sgambata ad Ellera contro la Primavera di Formisano

PERUGIA 1′ t. (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Righetti, Vanbaleghem, Burrai (30′ Santoro), Lisi; Kouan; Murano, Carretta. All. Alvini

PERUGIA 2′ t. (3-4-1-2): Fulignati; Sgarbi, Baldi Leon, Zananadrea; Sounas, Santoro (18′ Ghion), Segre, Righetti (18′ Manneh); Murgia; Matos, Bianchimano. All. Alvini

PRIMAVERA: Megyeri, Baldi Leon, Cicioni, Elefante, Grassi, Mussi, Parolisi, Angelini, Fabri, Manille, Seghetti. Entrati nella ripresa Moro, Zizzania, Boly, Posada, Del Prete, Paladino, Lo Giudice, Biondelli, Capogna, Bevilacqua, Morina, Sulejmani. All. Formisano

Marcatori: 10′ pt Carretta, 27′ pt Lisi, 36′ pt Murano, 5′ st rig. e 40′ st Matos

ELLERA- Allo stadio Fioroni di Ellera, test in famiglia per il Perugia di Alvini in attesa della ripartenza del campionato. I biancorossi superano 5-0 la Primavera di Formisano. A segno Carretta, Lisi, Murano e due volte Matos, al debutto come Segre, Murgia e Zanandrea mentre De Luca è infortunato. La squadra tornerà a lavorare lunedì in vista del match di sabato a Frosinone.