Perugia, buon test contro la Primavera di Formisano: finisce 9-0

PERUGIA – Buon galoppo per il Perugia di Alvini che a Pian di Massiano ha sfidato su tre tempi (due da 30′ e uno da 45′) la Primavera di Formisano: 9-0 il finale. Tutto l’attacco è andato in gol: presenti nel tabellino dei marcatori i nomi di Bianchimano, Matos e Murano. Assenti Rosi, che rientrerà la prossima settimana, e Carretta che ha lavorato a parte. Murgia si è invece fatto male nel riscaldamento, mentre Burrai è uscito a gara in corso.

PERUGIA pt: (3-4-1-2): Chichizola; Curado, Vanbaleghem, Zanandrea; Mabille, Burrai, Santoro, Righetti; Sounas; Bianchimano, Murano

PERUGIA st (3-4-1-2): Fulignati; Curado, Vanbaleghem, Zanandrea; Mabille, Burrai (Sgarbi), Santoro, Righetti; Sounas; Bianchimano (Ghion), Murano

PERUGIA tt (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Kouan, Lisi; Matos De Luca. All. Alvini

PERUGIA PRIMAVERA: Fulignati, Grassi, Baldi, Boly, Fabri, Mussi, Pupo Posada, Manneh, Parolisi, Morina, Seghetti. Entrati negli altri due tempi: Moro, Zizzania, Cicioni, Del Prete, Paladino, Lo Giudice, Biondelli, Capogna, Angelini, Bevilacqua. All. Formisano

MARCATORI: pt Bianchimano, Murano, Mabille; tt De Luca 2, Lisi 2, Falzerano, Matos