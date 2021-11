Perugia, buon pari nel test sul campo dell’Empoli

EMPOLI (4-3-3): Furlan; Marchizza, Romagnoli (1′ st Tonelli), Mancuso (1′ st Cutrone), Di Francesco (1′ st Henderson), La Mantia (1′ st Pinamonti), Fiamozzi, Bandinelli, Zurkowski, Haas, Luperto. A disp.: Vicario (GK), Hvalic, Filì, Renzi, Sodero, Logrieco, Heimisson, Rizza, Boli, Evangelisti. All. Andreazzoli.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati (13′ st Chichizola), Curado (13′ st Sounas), Sgarbi (23′ st Bianchimano), Zanandrea (1′ st Rosi), Falzerano (1′ st Mabille – 34′ st Manneh), Segre (1′ st Vanbaleghem), Ghion (1′ st Burrai), Santoro (1′ st Murgia), Lisi (1′ st Righetti), Matos (1′ st Kouan), De Luca (1′ st Murano). All. Alvini

ARBITRO: Adrian Lupinski di Albano Laziale (De Stefano e Furiesi di Empoli)

RETI: 25′ st Cutrone, 42′ st Murano

NOTE: giornata a tratti piovosa. Ammoniti Henderson

EMPOLI – Finisce con un gol a testa l’amichevole di oggi pomeriggio al Castellani tra i padroni di casa dell’Empoli e il Perugia. Un ottimo test per i grifoni che mettono in atto tante idee e nuovi spunti per il proseguimento del campionato cadetto. Tante le occasioni ma anche le occasioni sciupate. Tutto si decide nella ripresa. Ad aprire le marcature per i toscani è Cutrone al 25′ del secondo tempo. La rete del pari biancorosso arriva al 42′ con Murano. Ora testa al campionato con la sfida di sabato prossimo in casa alle 16.15 col Crotone.