Perugia, bottino da mille euro rubando in quattro negozi

PERUGIA – Aveva rubato abiti in ben quattro negozi del centro commerciale di Collestrada una donna, classe 1985, arrestata mercoledì dai carabinieri della stazione di ponte San Giovanni. La donna è stata sorpresa in flagranza dai militari fuori da uno dei negozi mentre cercava di portare via abiti per un centinaio di euro; a quel punto i carabinieri hanno deciso di perquisire l’auto della 35enne, trovando vestiti per 942 euro rubati in altri tre negozi del centro commerciale. Addosso, invece, aveva uno strumento per rimuovere le placche antitaccheggio; l’accusa a carico della donna, che si trova ai domiciliari, è di furto aggravato.