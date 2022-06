Perugia, botte da orbi all’aeroporto di Sant’Egidio: maxi rissa, due feriti

PERUGIA- Una scena da wrestling, o meglio da gara di arti marziali, sotto gli occhi attoniti della gente che era in fila per il check in. Maxi rissa nel pomeriggio di sabato all’aeroporto di Sant’Egidio: due gruppi di albanesi in fila in attesa del volo per Tirana, si sono affrontati con calci e pugni, dopo che tutto era cominciato con gli insulti.

Non è chiaro il motivo per cui la rissa sia scoppiata, forse per una questione di precedenza proprio al check in o forse, un regolamento di conti.

Botte senza freni

Uno scontro duro, che non si è fermato nemmeno quando le persone erano già a terra, che anzi sono state colpite ulteriormente. C’è voluto l’arrivo degli agenti della polizia per fermare la rissa. Il bilancio è di due feriti, rispettivamente con lesioni alla testa ed al naso, ma i fermati sarebbero otto. Indagini in corso della squadra Mobile ed Enac, che stanno ascoltando i testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.