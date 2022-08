Perugia, botte alla ex che lo scopre ubriaco: denunciato

PERUGIA– Un perugino di 30 anni è stato denunciato per percosse, danneggiamento e violenza privata. Nella notte tra sabato e domenica, a Ponte San Giovanni la polizia è intervenuta per soccorrere la donna che ha raccontato come, quella sera, avesse festeggiato il compleanno in un bar in compagnia dell’ex fidanzato.

Il trentenne però secondo il racconto della donna, avrebbe esagerato con l’alcool passando tutta la serata a giocare alle slot machines. La donna si era offerta di accompagnarlo a casa, ma arrivati all’auto, l’uomo le ha strappato dalle mani della ex la chiave dandole uno schiaffo e colpendo con un pugno e un calcio la macchina. La donna ha chiamato la polizia ma lui nel tentativo di fermarla le ha afferrato il polso buttandole via il telefono e scappando.

Ritrovato dagli agenti in una sala slot in zona Centova, l’uomo è stato denunciato.