PERUGIA – Portato in carcere, dalla polizia, un tunisino di 30 anni sorpreso nel quartiere di Fontivegge mentre si inoculava droga con una siringa. L’uomo è stato notato da alcuni passanti, immobile, sui gradini di una scala. Nei suoi confronti pendeva un’ordine di detenzione in carcere: in passato era stato trovato in possesso di due coltelli quando era stato fermato in seguito al furto di un’auto in via Settevalli sempre a Perugia.