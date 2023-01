Perugia, bimba di un mese operata d’urgenza per un infarto intestinale

Peggioramento condizioni cliniche

“Trentadue giorni dopo la nascita della bambina siamo stati costretti a eseguire un intervento chirurgico per un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, con le caratteristiche di un infarto intestinale”, racconta Marco Prestipino, direttore della struttura di Pediatria chirurgica dell’ospedale di Perugia. Già alla nascita i sanitari avevano accertato sintomi caratterizzati da difficoltà nella alimentazione, con conseguente scarso accrescimento e crisi di subocclusione intestinale. I medici inizialmente ritenevano possibile una risoluzione spontanea della patologia, in assenza di riscontri radiologici eseguiti nei giorni successivi la nascita, che avevano escluso patologie congenite. “Quando abbiamo deciso di intervenire c’erano tutte le condizioni di un infarto parcellare”, ribadisce Prestipino che si è tenuto in costante contatto con i genitori, residenti a Bastia, sulla complessità della situazione.

L’intervento

In letteratura vengono descritti una ventina di casi analoghi, con la ricostruzione delle viscere, ma è la tempestività dell’intervento che diventa determinante. Il giorno dell’intervento chirurgico era stata riscontrata la presenza di un’anomalia anatomica caratterizzata da una malformazione dei legamenti dell’intestino, che aveva prodotto lo strozzamento di un’ansa intestinale e conseguente infarto parcellare. La bambina, come detto è in dimissione essendo stata riscontrata una ripresa del normale accrescimento di peso con alimentazione da latte materno. Oltre al capo equipe Prestipino, all’intervento chirurgico, consistito in una mini-resezione intestinale con ricostituzione della corretta anatomia intestinale e ricollocamento delle anse intestinali in posizione fisiologica, hanno partecipato i dottori Berardino Melissa e Najat Fouad, coadiuvanti dagli anestesisti Laura Marchesin, Giulio Minelli e Davide Valeri. A completare l’equipe gli strumentisti Marco, Giada Poli e Marco Caligiana.