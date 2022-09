Perugia, biblioteca comunale Augusta chiusa per almeno 8 mesi: cambiano i servizi

I vari servizi

Nei prossimi mesi saranno disponibili solo alcuni servizi, ovvero restituzione dei libri attraverso l’apposita cassetta esterna; richiesta per email o telefono di informazioni bibliografiche o di prestito interbibliotecario; iscrizioni ai servizi e a Mlol (la Medialibrary online che mette a disposizione risorse di vario tipo, dai giornali ai libri) con la compilazione del modulo online; richiesta per email di riproduzioni; prestito e consultazione esterna in base all’agibilità del deposito librario. La consegna di documenti richiesti in prestito e la consultazione esterna potranno avvenire presso le altre biblioteche comunali (Biblionet, San Matteo degli Armeni, Sandro Penna e Villa Urbani) con tempi di erogazione entro tre giorni lavorativi.

Informazioni utili

Per mettersi in contatto con il personale il Comune suggerisce di usare in primis la mail info.bibliografiche@comune.perugia.it. Per informazioni bibliografiche si possono chiamare lo 0755772506 oppure lo 0755772513, mentre per il prestito interbibliotecario lo 0755772520. Informazioni dettagliate sui pagamenti relativi al prestito interbibliotecario sono consultabili al seguente indirizzo: Prestito interbibliotecario – Comune di Perugia – Turismo; quelle sui pagamenti per le riproduzioni all’indirizzo Riproduzioni – Comune di Perugia – Turismo.