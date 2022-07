Perugia, bene anche il test col Rimini: grifoni vittoriosi 2-0

PERUGIA-RIMINI 2-0 (1-0)

PERUGIA: Gori, Righetti (22’ st Angori), Iannoni (38’ st Giunti), Vulikic (42’ st Cicioni), Vulic (38’ st Onishchenko), Melchiorri (22’ st Sulejmani), Curado, Casasola (30’ st Paz), Santoro (1’ st Lisi), Kouan (30’ st Lunghi), Sgarbi (38’ st Baldi). All. Castori

RIMINI: Galeotti (1’ st Zaccagno), Rossetti (30’ st Marconi), Haveri (30’ st Acquistapace), Tanasa (1’ st Pasa), Pietrangeli (1’ st Allievi), Panelli (1’ st Antei), Laverone (33’ st Bianchi), Delcarro (22’ st De Rinaldis), Santini (37’ st Cherubini), Gabbianelli (1’ st Sereni), Piscitella (22’ st Tonelli). All. Gaburro

RETI: 28’ pt Melchiorri, 13’ st Iannoni

PERUGIA – Successo del Grifo anche nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato di Serie B 2022/2023. Questa volta la squadra di mister Fabrizio Castori ha avuto la meglio sul Rimini (formazione militante in serie C) nell’incontro che si è giocato oggi pomeriggio al centro sportivo “Paolo Rossi”. Al 28′ del primo tempo ad aprire le marcature per gli umbri è Melchiorri. A siglare la rete del definitivo 2-0 è invece Iannoni al 13′ del secondo tempo. Ottima prestazione dei biancorossi che proseguiranno la propria preparazione prima dell’inizio di questa nuova avventura in cadetteria.