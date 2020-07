Perugia, barbiere non segna i clienti sul registro anti Covid: chiuso per cinque giorni

PERUGIA – Per ben due volte in quindici giorni non ha segnalato i clienti sul registro anti Covid 19. E così scattato è il provvedimento di chiusura per cinque giorni e rischia fino a 3 mila euro di multa, l’artigiano extracomunitario sottoposto a un controllo dalla polizia amministrativa della questura di Perugia, impegnata in attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida emesse dalle autorità per la fase 3. L’artigiano di origini asiatiche era già stato multato alcune settimane fa per lo stesso identico motivo dopo che gli agenti avevano contestato la mancata annotazione dei nominativi dei clienti, che deve essere conservata per 14 giorni.

Verbale Dopo il primo verbale gli agenti sono tornati nel negozio per verificare se il parrucchiere si fosse adeguato alla normativa, ma hanno riscontrato nuovamente la stessa violazioni. Di fronte al comportamento recidivo dell’operatore economico, dunque, gli uomini guidati dal primo dirigente Maria Olivieri hanno disposto la chiusura temporanea e avviato la contestazione amministrativa in fase di quantificazione per un importo che varia da 400 a 3 mila euro.