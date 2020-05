Perugia, bando della Camera di Commercio per la digitalizzazione delle imprese

PERUGIA – Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Perugia, presenta il “Bando Voucher Digitali I 4.0” per l’anno 2020, che prevede voucher per la digitalizzazione delle imprese perugine. L’intervento è a valere per l’anno corrente e prevede la concessione di voucher che le imprese utilizzeranno per l’avvio o il completamento di processi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese messe a dura prova dall’emergenza sanitaria da covid-19 e da ora impegnate in una delicata e complessa fase di ripartenza.

L’iniziativa “I “Voucher Digitali 2020” – ha inteso sottolineare Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia, presentando il Bando lanciato dal Punto Impresa Digitale – rappresentano per le imprese uno stimolo importante, economico ma anche psicologico, per ridare vigore ai percorsi verso una digital trasformation, che proprio l’emergenza Covid ci ha fatto capire quanto sia fondamentale nella prospettiva di una fattiva e solida ripartenza”.

Più nello specifico i Voucher digitali I 4.0 intendono dare un sostegno alle imprese che stanno investendo sull’utilizzo di servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali. Puntando a favorire l’accesso delle imprese, soprattutto quelle micro, piccole e medie dimensioni, ai più rilevanti canali di booking e di vendita online B2B, B2C e alle principali piattaforme di pagamento internazionale. E agevolandone la presenza sui marketplace/piattaforme di prenotazione on line e/o piattaforme di smart payment internazionali.

La modalità. Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese della provincia di Perugia di tutti i settori economici. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Perugia ammontano a 500mila euro. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher dell’importo unitario massimo di 7.000,00 euro a impresa. Come previsto dalla normativa vigente il 3% della dotazione complessiva è destinata alle imprese in possesso del rating di legalità.

Per partecipare al Bando Voucher I 4.0 2020, le imprese dovranno inoltrare le domande, firmate digitalmente, esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it ) – Servizi e-gov – Contributi alle imprese – a partire dalle ore 8.00 del giorno 8 giugno 2020 fino alle ore 17.00 del giorno 8 luglio 2020.