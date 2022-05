Perugia, bambino di un anno in arresto cardiaco salvato dai sanitari: si indaga

PERUGIA – Un bambino di circa un anno è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia dopo essere giunto domenica al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara. Secondo quanto risulta è stata avviata un’ indagine per chiarire quanto successo e il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro, non escludono comunque al momento alcuna ipotesi.

La spiegazione

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani la madre ha spiegato che il figlioletto ha rischiato il soffocamento mentre mangiava un biscotto, che lei ha tentato di toglierglielo dalla bocca e che poi lo ha bagnato con acqua fredda nel tentativo di farlo riprendere. Emerge, però, che sul corpo del piccolo sono stai riscontrati traumi pregressi alla testa e al braccio, dei quali va stabilita l’origine, ovvero se sono frutto di incidenti domestici, che pure possono capitare a un bimbo di un anno, oppure se i segni raccontano altro.

Il precedente