PERUGIA – – E’ stata indagata per maltrattamenti, lesioni e abbandono di minore la madre del bambino di un anno nei giorni scorsi trasportato all’ospedale di Perugia in arresto cardio-circolatorio e poi ricoverato in gravi condizioni al Meyer di Firenze. La notizia è riportata dai giornali locali. La Procura di Perugia ha incaricato un medico legale di svolgere accertamenti “urgenti e irripetibili” per chiarire le cause delle lesioni trovate sul corpo del piccolo. Non è chiaro se l’ iscrizione nel registro degli indagati sia legata a elementi emersi dall’ indagine in corso o sia stata disposta per permettere alla giovane, di origini straniere, di nominare un proprio consulente e partecipare agli esami. Gli inquirenti hanno acquisito anche il telefono cellulare della madre e dei vestiti del piccolo.

Gli esami clinici