Perugia, Baldini si presenta: “Un piacere tornare qui, la categoria non conta”

PERUGIA –Francesco Baldini si presenta. Da un Baldini all’altro, inizia la sua era al Grifo e l’allenatore è pronto, che sia serie B o C. Al suo fianco il neo ds Jacopo Giugliarelli.

“Ho scelto subito Perugia, volevo ritrovare questo ambiente dove sono stato a fine carriera – ha detto – E’ veramente un piacere ritrovare queste mura. Per me il senso di appartenenza è importante. Soprattutto per chi vuole rimanere assolutamente a Perugia. Chi ha il minimo dubbio è giusto faccia la sua strada. Ho guardato alcuni ragazzi del settore giovanile e c’è qualcuno interessante. Sono un amante del campo, non di altri ambiti del calcio. La mia ambizione da quando ho Iniziato ad allenare è quella di ritornare dove sono stato da calciatore. Sto facendo la gavetta e l’importante è migliorare sempre”.

Al lavoro per allestire la squadra

“Abbiamo delle idee per la Serie B e abbiamo delle idee per la Lega Pro – ha detto il tecnico – La sentenza non ci troverà impreparati. Per quanto riguarda Perugia, non ne ho fatto una questione di categorie. C’è tanta voglia di fare bene sia per me come allenatore sia per il Perugia come squadra”. Si attende l’esito dei ricorsi, quindi, ma senza affanni: “Vengo a Perugia per la storia, per le sensazioni, perché ci ho giocato. A me interessa ricostruire e mi piace proprio tanto il pensiero di ricostruire. Se lo faremo in B sarò l’uomo più felice del mondo, se giocheremo in C sarà comunque di stimolo”.

E su Santopadre dice: “Sono convinto che avremo un rapporto schietto. Ho bisogno di persone così perché amo il confronto”.

Le parole di Giugliarelli

Debutto anche per il giovane ds. Queste le sue prime parole: “Abbiamo scelto mister Baldiniperché rappresenta in pieno tutti i criteri di cui la società era alla ricerca: qualità umane, identità di gioco propositiva ed un ex giocatore biancorosso. Dobbiamo pensare al campo e fare bene, tanto saremo sempre giudicati per questo. Questa per me e per l’allenatore è un’opportunità. Il marcato? Il criterio sarà legato alla determinazione che i giocatori dimostreranno. Per ora non si vende nessuno”. A parte quelli che ovviamente, concluso il prestito o il contratto, hanno già lasciato il Grifo.