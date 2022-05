Perugia, badante lascia da solo un invalido: figlia installa le telecamere e lo fa denunciare

PERUGIA – Un badante è finito nei guai dopo che la figlia dell’anziano che avrebbe dovuto accudire, così come previsto dal regolare contratto, si è rivolta alle forze dell’ordine, raccontando i rischi corsi dal padre ridotto in stato vegetativo da una grave malattia. Con sé la donna ha portato le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza che certificano l’assenza dell’uomo nelle notti dall’11 al 13 aprile, quando l’invalido al 100 per cento è rimasto da solo lunghe ore, ovvero fino al mattino seguente di ogni giorni, quando il badante è rientrato in casa per verificare lo stato di salute dell’ottantanovenne. Dopo brevi accertamenti, serviti ad appurare che il collaboratore domestico non avesse comunicato le assenze, né che le stesse fossero frutto di imprevisti personali, a suo carico è scattata la denuncia per abbandono di incapace.