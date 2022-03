Perugia, baby gang semina il panico in centro: acido contro una donna

PERUGIA – Il centro di Perugia continua ad essere oggetto di episodi di violenza. Dopo l’aggressione ai poliziotti a Fontvegge, sabato sera una donna di nazionalità straniera è stata aggredita da un gruppo di giovani del posto, tutti italiani e presumibilmente giovanissimi, che le hanno lanciato contro del liquido urticante. La donna è stata colpita alla mano, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. La cartella clinica è stata acquisita dalla questura, che ora sta indagando sui fatti. Indaga la squadra mobile, guidata da Gianluca Boiano.Anche per questo, le forze di polizia si doteranno prossimamente di taser. Al momento ne arriveranno una decina, poi almeno un’altra ventina in un secondo step.