Perugia, Azione candida a sindaco il segretario regionale Leonelli

PERUGIA – Il segretario regionale di Azione Giacomo Leonelli sarà il candidato sindaco al Comune di Perugia per il partito di Calenda. Lo ha comunicato lui stesso con un post su facebook a margine dell’assemblea “Pensa Perugia” sul futuro della città, che ha visto anche la partecipazione di esponenti di +Europa, Italia Viva, Volt e Civici X

La sfida

“Sono davvero onorato della fiducia riposta, – scrive Leonelli – nella consapevolezza che la mia città meriti un progetto capace di farla tornare a credere in se stessa, con quella sana ambizione che deve ricollocarla stabilmente tra le prime tre città più rilevanti del centro Italia assieme a Roma e Firenze. La sensazione è che per troppo tempo Perugia si sia accontentata di vivere di ricordi, o dei fasti del passato, come se questo fosse ancora sufficiente: ma la competizione globale incombe, e questa è una città sulla quale incombe un vero e proprio S.O.S: “S” come servizi per una popolazione che invecchia sempre di più, “O” come opportunità per una generazione che se ne va appena dopo la scuola perché qui stenta a vedere il futuro, “S” intesa come sviluppo sostenibile per creare occupazione e lavoro di qualità secondo la nostra vocazione”

Non solo due facce

“I partiti di maggioranza e di opposizione- prosegue – per anni, ci hanno raccontato una Perugia a due facce, bianca o nera sulla base della propria rendita di posizione. Devono invece le azioni e le idee per la città ad essere anteposte a posizionamenti, ideologie e critiche sterili. Nei prossimi giorni avvierò un confronto con tutti, a cominciare da quelle forze politiche e civiche oggi presenti e con le quali in questi mesi abbiamo costruito un rapporto serio e leale in molte città dell’Umbria. Al tempo stesso però, ogni progetto che vuole essere all’altezza delle sfide che attendono la nostra città, non può che passare necessariamente per quel coinvolgimento che vada oltre gli steccati tradizionali dei partiti, di tutte quelle risorse, spesso giovani e brillanti, che non possiamo più permetterci di tenere ai margini e con cui ci confronteremo prima di decidere. Insieme”-.