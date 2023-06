Perugia avvolta dai colori dell’Umbria Pride: “Orgogliosi di quello che siamo”

Un’onda colorata ha avvolto Perugia. Oltre 10.000 presenze per la seconda edizione di Umbria Pride, che ha chiuso il corteo in piazza IV Novembre. Manifestazione senza patrocinio istituzionale, ma stavolta per scelta degli organizzatori.

In testa al gruppo, le famiglie arcobaleno che hanno sfilato “in risposta alle politiche oscurantiste del governo Meloni”. La scelta è arrivata dopo le circolari ministeriali che hanno imposto lo stop alle trascrizioni degli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie dello stesso sesso e dopo l’approdo alla Camera dei deputati di un disegno di legge per “criminalizzare”, come sostengono gli organizzatori, le coppie che si rivolgono all’estero per la Gestazione per altri.

Il Pride Umbro si è caratterizzato anche per il gemellaggio con quello di Kyiv, in un ideale ponte fra culture. Tanti i cartelli e gli striscioni presenti nel corso della manifestazione. L’Umbria Pride è quindi sceso in piazza anche per le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex e asessuali ucraine, come fatto già lo scorso anno con il corteo che era stato aperto dalle bandiere del Kyiv Pride e del Kharkiv Pride, che avevano sfilato per le strade di Perugia in segno di solidarietà con la comunità Lgbtqia+ e tutto il popolo ucraino. Dopo l’esperienza del 2022 che aveva portato in piazza e per le strade del capoluogo umbro oltre 8 mila persone, le associazioni Lgbtqia+ dell’Umbria (del coordinamento Umbria Pride fanno parte Omphalos Lgbtqia+, Famiglie arcobaleno, Esedomani Terni, Amelia Pride e Agedo Terni) hanno riproposto, nelle stesse modalità, la grande manifestazione regionale “per la promozione e la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans, asessuali, intersex e queer”

Uno slogan ha sintetizzato perfettamente la lotta che instancabilmente la comunità LGBTQIA+ porta avanti: “Siamo fierз perché siamo orgogliosз di quello che siamo”.