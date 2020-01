Perugia, aveva un etto di cocaina e soldi falsi: finisce in manette un 24enne

MAGIONE – Molto giovane ma già inserito nel mercato degli stupefacenti. Gli agenti di Polizia lo hanno bloccato che aveva cento involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa un etto, un bilancino di precisione, oltre duemila euro provento dell’attività di spaccio e altro materiale utilizzato per il confezionamento, alcuni telefoni cellulari e banconote false per complessivi 100 euro. Il giovane è un cittadino albanese di 24 anni, già noto per reati in materia di stupefacenti, che dimorava nella zona del lago Trasimeno.

Arresto Nei suoi confronti, gli uomini della squadra mobile di Perugia hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori sono arrivati a lui partendo da alcune segnalazioni di continui movimenti di persone presso la sua abitazione, che dunque potevano far pensare ad una illecita attività di vendita di droga. Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un controllo anche presso un appartamento limitrofo a quello dell’albanese, e lì hanno sorpreso un 45enne italiano, anch’egli con precedenti in materia di stupefacenti, che deteneva tre etti di marijuana e 10 grammi di hashish. Naturalmente, i poliziotti hanno sequestrato anche la droga in suo possesso e hanno proceduto alla denuncia.