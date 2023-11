Perugia, aveva tordi nel bagagliaio: denunciato un quarantenne

I carabinieri, insieme al medico veterinario della Usl Umbria 2, ha accertato la presenza di sette trasportini artigianali nel bagagliaio del furgone: all’interno c’erano 370 esemplari di avifauna selvatica, 18 dei quali deceduti. Erano destinati al commercio illegale di richiami vivi ad uso venatorio. L’operazione ha consentito di salvare 352 tordi ancora vivi e ha fatto sfumare un bottino di decine di migliaia di euro: è quanto si stima avrebbero guadagnato i bracconieri dalla vendita degli animali.

Privi di anello

Gli esemplari trovati nella disponibilità del quarantenne perugino, privi di anello identificativo e per i quali lo stesso non è stato in grado di produrre alcune documentazione sono quindi, nell’ipotesi dei militari operanti, oggetto di furto venatorio. Il 40enne li ha imprigionati nei trasportini senza acqua, cibo e alcun controllo di un medico veterinario. Ora sono stati affidati alle cure del medico Usl per la riabilitazione e la successiva liberazione in natura.