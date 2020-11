Perugia, aveva più di due chili d cocaina: giovane in manette

PERUGIA – E’ stato trovato in possesso di oltre due chilogrammi di cocaina e di 2.500 euro in contanti un giovane di 22 anni, di origini albanesi, arrestato dai carabinieri durante un servizio di controllo alla periferia di Perugia. Il giovane era alla guida di una Golf, notata dai militari, nella zona di Ponte Valleceppi, per delle insolite manovre: il conducente infatti, alla vista dei militari, avrebbe immediatamente accelerato e compiuto svolte repentine nelle vie adiacenti. I carabinieri lo hanno seguito e a un certo punto lo stesso ha abbandonato il veicolo (rimasto acceso e con le chiavi inserite) e, di corsa, ha fatto ingresso all’interno di un’abitazione condominiale, portando con sé due pacchi.

Gettato I militari operanti, insieme ad altre pattuglie nel frattempo intervenute in ausilio, si sono recati nell’appartamento, abitato da connazionali del giovane, il quale aveva nel frattempo gettato dalla finestra del bagno i due pacchi – recuperati dai carabinieri – risultati essere due grandi panetti di cocaina, per un peso complessivo pari a 2,250 chilogrammi circa. Inoltre, la successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di trovare tre telefoni cellulari e la somma in contanti, ritenuta possibile provento dello spaccio. Il ventiduenne, residente nella provincia di Milano e noto alle forze di polizia, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.