PERUGIA – Un cinquantenne è stato trovato con mezz’etto di eroina in ovuli nascosta nel fustino del detersivo. A carico dell’uomo, un nigeriano incensurato, è scattato l’arresto per spaccio. Il controllo è avvenuto precisamente alla fermata del bus di zona Ponte San Giovanni, dove il cinquantenne era in compagnia di un’altra persona. I due avrebbero tentato di allontanarsi alla vista delle autorità e per questo sono stati sottoposti a perquisizione personale, che però ha dato esito negativo.

Fustino di detersivo

Gli operatori di pubblica sicurezza hanno, però, notato che il cinquantenne aveva con sé un fustino di detersivo per la lavatrice e, quando gli hanno chiesto di poterlo esaminare, si sono subito resi conto che il contenitore aveva un peso inferiore a quello che avrebbe dovuto avere. All’interno hanno trovato quattro sacchetti in plastica che nascondevano complessivamente 38 ovuli di eroina per un peso totale di 490 grammi. Nel fustino del detersivo anche 305 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancio di precisione e un cellulare. Tutto è stato sequestrato, mentre per il cinquantenne si sono aperte le porte del carcere.