Perugia, aveva hashish negli slip per spacciare a Fontivegge: 29enne arrestato

PERUGIA – Un ventinovenne è stato arrestato dalle autorità nella notte tra giovedì e venerdì dopo che era stato visto cedere droga a un altro soggetto nella zona di Fontivegge. Il cliente è stato fermato, la droga gli è stata sequestrata e per lui è scattata la segnalazione in Prefettura in qualità di assuntore, dopodiché le forze di polizia hanno fermato il pusher. Il ventinovenne di nazionalità tunisina aveva con sé più di 50 grammi di hashish che nascondeva negli slip, mentre in tasca aveva 75 euro che gli sono state sequestrate come provento di spaccio. Il giovane ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.