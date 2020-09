PERUGIA – Giovedì mattina un’auto ha tamponato un mezzo pesante lungo la Pievaiola, all’altezza del carcere di Capanne. Un urto che ha causato il ferimento del conducente dell’auto, portato in ospedale dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico, dato che proprio in quel tratto ci sono i lavoro in corso per il rifacimento della strada.