Perugia, auto contro un camion: 26enne in ospedale in codice rosso

PERUGIA – Una donna di 26 anni è rimasta gravemente ferita nel primo pomeriggio di venerdì a Perugia a causa di un incidente stradale. La 26enne, al volante di un’auto di piccola cilindrata, è finita contro un camion lungo la strada tra Maestrello e Colle Umberto, vicino a una scuola elementare. La donna è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale; le condizioni dell’autista del mezzo pesante invece non destano particolari preoccupazioni. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili urbani, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, e i Vigili del fuoco. Al momento si valuta l’utilizzo di una gru per rimuovere il camion.