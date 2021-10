Perugia-Assisi, il popolo della fratellanza si mette in marcia. Ecco tutte le limitazioni al traffico

PERUGIA – L’Italia che vuole la pace si mette in moto di nuovo. La Marcia della Pace e della Fraternità Perugia-Assisi compie 60 anni e parte come sempre da Perugia, stamattina alle 9. Dai Giardini del Frontone alla Rocca Maggiore di Assisi. Si inaugura quest’anno il decennio della cura “perchè la cura è il nuovo nome della pace – dicono gli organizzatori – dobbiamo sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura” capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono”

E ancora: “La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri e vulnerabili; la crisi climatica sta peggiorando; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari E’ tempo di ricominciare a lavorare per la pace. I prossimi 10 anni saranno decisivi. Per fermare il cambiamento climatico. Per impedire una nuova guerra mondiale. Per uscire dalla crisi sociale ed economica. Per effettuare la transizione ecologica. Per democratizzare la rivoluzione digitale. Per prevenire nuove grandi migrazioni. Per affrontare e risolvere questi problemi, c’è bisogno dell’impegno di tutti, cittadini, cittadine e istituzioni di ogni livello”.

Una marcia della pace che assume contorni particolari dopo gli scontri che ieri pomeriggio a Roma hanno visto fra l’altro l’assalto alla sede della Cgil.

Gli obblighi

Non è necessario il Green Pass, ma bisognerà mantenere la distanza minima, evitare gli assembramenti e naturalmente portare la mascherina per tutti i 24 chilometri del percorso. L’obbligo della mascherina sarà per tutti, anche per chi non partecipa ma si trova ad assisi lungo i luoghi del percorso oggi fra le 12 e le 18. Lo ha deciso il sindaco Stefania Proietti.

Modifiche alla viabilità

Numerosi gli interventi alla viabilità. Chiusi gli svincoli di Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio nord e sud per la Marcia della pace. Anas ha predisposto un piano per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. Previste inoltre limitazioni temporanee al transito su alcuni svincoli della E45 e della Centrale Umbra, a Perugia, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 15 per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio. . In particolare, sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) saranno chiusi in ingresso e in uscita gli svincoli di Ponte San Giovanni e Collestrada, mentre sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” saranno chiusi gli svincoli di Ospedalicchio Nord e Ospedalicchio Sud.

A Perugia divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in corso Cavour (dal Quadrivio S. Croce a Porta S. Pietro), Borgo XX Giugno, via S. Costanzo, via Bonfigli, viale San Domenico, via Ripa di Meana, via San Girolamo, cia Pieve di Campo, Via Manzoni, via Valtiera, Strada Ospedalone -San Francesco, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo della marcia. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in Borgo XX Giugno, nel tratto compreso fra via Madonna di Braccio e via Romana, nel tratto compreso fra via Madonna di Braccio e il complesso monumentale di San Pietro e nell’area esterna alla carreggiata posta immediatamente dopo l’intersezione con la stessa via Madonna di Braccio, oltreché in via Cestellini, nell’area di parcheggio adibita a mercato settimanale. Si raccomanda alla cittadinanza il rispetto delle prescrizioni sopra riportate con particolare attenzione al divieto di sosta nelle aree stabilite. Il mancato rispetto del divieto determinerà la necessità di rimozione di tutti i mezzi presenti (salvo quelli autorizzati) per garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza.

Minimetrò

Prevista anche l’apertura anticipata del Minimetrò alle 7, mentre rimarrà invariato l’orario di chiusura, con l’ultima corsa alle 20.45 ultima corsa. Viene consigliato l’acquisto preventivo del biglietto,