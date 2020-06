Perugia, assembramenti alla manifestazione in memoria di George Floyd

PERUGIA– Cambiano le parti politiche, non gli assembramenti. Questa immagine, scattata da Lorenzo Ermenegildi Zurlo, testimonia l’assembramento che c’è stato in piazza IV Novembre per la manifestazione ‘contro ogni razzismo’ che si è svolta in molte città a seguito della morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.

Sono state molte le raccomandazioni a restare distanziati e ad indossare la mascherina, ma come si vede dall’immagine, le cose sono andate diversamente. Sull’onda dell’hashtag #BlackLivesMatter, i manifestanti, dopo un discorso introduttivo da parte degli organizzatori, si sono inginocchiati in silenzio per 8 minuti e 46 secondi (tempo durante il quale il poliziotto ha tenuto il ginocchio sul collo di Floyd, provocandone la morte) tenendo il pugno alzato.