Perugia, assalto alla capolista Pisa, Alvini avverte: “Serve la massima attenzione”

PERUGIA – Sfida infrasettimanale nella tana del Pisa per il Perugia, reduce dall’1-1 di sabato con il Cittadella. I biancorossi scenderanno in campo all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani alle ore 18 nel pomeriggio di domani.

Avversari “Il valore del Pisa – ha detto l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini – non si scopre ora, la società vuole tornare in Serie A. Essere primi – ha proseguito – è un traguardo importante, grossi meriti vanno al mio amico D’Angelo. Lucca è un attaccante fisico e al tempo stesso rapido. Ha grandi prospettive. Ma ci sono pure altri giocatori da tenere fortemente in considerazione, come Beruatto e Tourè”.

Formazione “Sono indisponibili Angella, Rosi, Curado, Falzerano e Santoro – ha reso noto – Burrai è da valutare, ma anche in difesa Dell’Orco è in dubbio. Se non ce la dovesse fare posso scegliere di arretrare Vanbaleghem oppure passare alla linea a quattro”.