Perugia, Articolo Uno elegge Moretti come segretario e si organizza

PERUGIA – Stefano Moretti il nuovo segretario comunale di Articolo Uno di Perugia. L’assemblea del partito si è riunita martedì e, oltre a Moretti, ha eletto la segreteria che è composta da Daniela Albanesi, Ennio Burani, Marino Ciaccini, Lucia Di Giovine, Stefania Fiorucci, Paolo Laurenzi, Stefano Mencarelli, Renzo Patumi, Fausto Rondolini e Simone Rondolini. Classe 1954, il neo segretario è laureato in Ingegneria elettronica ed è attualmente in pensione dopo aver lavorato a lungo in diverse società pubblico-private di servizi digitali. Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema delle prossime elezioni comunali, che dovrebbero essere nel 2024; il condizionale è d’obbligo dato che le elezioni politiche potrebbero tenersi al più tardi nel 2023, quando secondo alcuni tra i candidati potrebbe esserci anche l’attuale sindaco Andrea Romizi. Scenari per il momento da fantapolitica ma sui quali ragionano in parecchi.