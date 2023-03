Perugia, arriva un punto d’oro contro il Como: grande prova di maturità dei grifoni

PERUGIA-COMO 0-0

PERUGIA (3-5-2): 1 Gori, 4 Iannoni (37′ st 3 Cancellieri), 6 Vulikic, 10 Matos (14′ st 18 Di Carmine), 11 Olivieri (37′ st 78 Seghetti), 13 Luperini, 21 Curado, 23 Lisi, 25 Santoro, 82 Capezzi (31′ st 16 Bartolomei), 90 Struna (37′ st 97 Sgarbi). A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi,, 7 Vulic, 49 Baldi, 77 Ebnoutalib, 92 Sulejmani. All.: Fabrizio Castori

COMO (3-4-1-2): 32 Gomis, 2 Binks, 6 Iovine (45′ pt 5 Da Riva), 9 Gabrielloni (20′ st 27 Cerri), 14 Bellemo, 19 Blanco (1′ st 11 Parigini), 21 Arrigoni, 23 Scaglia, 26 Odenthal, 28 Vignali (39′ st 3 Cagnano), 77 Mancuso (39′ st 63 Cutrone). A disp: 1 Ghidotti (GK), 4 Fàbregas, 7 Chajia, 8 Faragò, 15 Canestrelli, 33 Da Cunha, 45 Pierozzi. All.: Moreno Longo

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Francesco Fiore di Barletta e Davide Miele di Torino) IV° UFFICIALE: Matteo Canci di Carrara

VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano AVAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta

NOTE: serata fredda. Presenti 4542 spettatori di cui 91 ospiti. Ammoniti Iovine, Santoro, Blanco, Castori (all. Perugia), Matos, Vignali, Cerri, Iannoni, Scaglia, Odenthal, Di Carmine, Cagnano

PERUGIA – Equilibrio perfetto al “Curi” tra Perugia e Como. Finisce infatti a reti inviolate la sfida di mercoledì sera che ha visto contrapporsi grifoni e lariani. Una partita tosta, in cui il gioco fisico ha fatto da padrone: un esempio su tutti le ammonizioni rifilate dall’arbitro Perenzoni che alla fine del match sono ammontate a undici se si esclude quella nei confronti di mister Castori. Vista la tenacia dell’avversario, quello conquistato dal Perugia nella partita odierna è stato un buon punto. Il Perugia, arrivato in formato emergenza, ha tenuto e non si è fatto sorprendere dagli ospiti dando mostra di una maturità ormai assodata, con la zona playout che, seppur di poco, viene ancora allontanata.

Primo tempo

All’11’ è Curado incorna e il palla viene catturata da Gomis. Ancora Grifo al 20′ con Olivieri di sinistro: la sfera vola alta sopra la porta lombarda. Al 27′ dalla lunga Santoro fa partire un rasoterra con l’estremo dei lariani che salva in corner. Primo squillo comasco al 35′ con una conclusione di Gabrielloni che finisce di un soffio a lato. Al 42′ Luperini lancia un cross basso, poi arriva Luperini che si vede fermare dal portiere ospite. Nel corso dell’azione avviene una sospetta trattenuta su Matos ma per il signor Perenzoni è tutto regolare. Passano 3′ di recupero e al 48′ le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Al 47′ Da Riva ci prova dalla lunghissima ma ne esce fuori un tiro per nulla preciso. Al 53′ risponde Matos di testa su assist di Luperini, con Gomis che salva tutto in corner. Pochi istanti dopo il Grifo reclama un rigore in proprio favore; dopo un lungo controllo al Var, il direttore di gara fa ripartire il gioco con una punizione per il Como a causa del fuorigioco di Olivieri. Al 72′ Mancuso si indirizza verso la porta perugina, il suo tiro però non va a segno. Al 73′ Gori è bravissimo a scacciare un tiro difficile di Arrigoni. Nelle battute finali dell’incontro sia Castori che Longo mettono mano ai cambi al fine di mettere forze fresche in campo per la zampata finale. All’87’ Santoro prova a sorprendere tutti ma il suo tentativo viene deviato in angolo dalla difesa biancoblu. Al 93′ è Luperini a cercare di mettere in difficoltà l’estremo dei lombardi senza riuscirci. Al 97′ viene sancita la fine delle ostilità.