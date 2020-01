Perugia, arriva un nuovo difensore: è il rumeno Benzar

PERUGIA – Nuovo giocatore per il Perugia. Il terzino destro rumeno Romario Sandu Benzar arriva dal Lecce con la formula del prestito fino a Giugno. Nato a Timisoara nel 1992, Benzar è cresciuto nell’Accademia Hagi e poi ha militato nella Vitorul Costanza, FCSB (la Steaua Bucarest col nuovo nome) e poi appunto coi giallorossi di Liverani con cui esordisce in Serie A il 26 agosto. Con la maglia della Nazionale rumena ha collezionato 19 presenze. Potrebbe giocare già dalla sfida di lunedì sera contro il Livorno. Ora si stringe per il polacco Bartosz Salamon della Spal.