Perugia, arriva Nanni Moretti che legge i diari di ‘Caro Diario’

PERUGIA – Nanni Moretti torna a Perugia per leggere i diari di ‘Caro Diario’. Al PostModernissimo sono in programma due appuntamenti alle 18 e alle 21 di venerdì 9 ottobre. I pochi biglietti per accedere alle proiezioni di ‘Caro Diario’ in versione restaurata, precedute dalla lettura del regista, sono terminati nel giro di poche ore. Prima delle proiezioni 50 minuti di monologo, dai contenuti ancora riservati. Per info: 075 966 4527.