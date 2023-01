Perugia, arriva la beffa contro il Palermo: all’89’ Brunori segna il 3-3

PERUGIA-PALERMO 3-3 (3-1)

PERUGIA (3-5-2): 1 Gori, 11 Olivieri (36′ st 10 Matos), 13 Luperini, 16 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Di Serio (19′ st 18 Di Carmine), 21 Curado, 23 Lisi (1′ st 17 Paz), 24 Casasola, 25 Santoro (36′ st 4 Iannoni), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Melchiorri, 28 Kouan, 33 Beghetto. All.: Fabrizio Castori

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomez (39′ st 21 Damiani), 8 Segre (21′ st 14 Broh), 9 Brunori, 10 Di Mariano (21′ st 27 Soleri), 15 Marconi (39′ st 48 Bettella), 18 Nedelcearu, 28 Saric (33′ st 19 Vido), 30 Valente, 37 Mateju. A disp: 1 Grotta (GK), 12 Massolo (GK), 4 Orihuela, 79 Lancini. All.: Eugenio Corini

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova (Salvatore Affatato di Vco e Antonio Severino di Campobasso) IV ufficiale: Claudio Panettella di Gallarate VAR: Luigi Nasca di Bari AVAR: Daniele Rutella di Enna.

RETI: 2′ pt Di Serio, 7′ pt (rig.) Casasola, 23′ pt Marconi (PA), 36′ pt Olivieri, 3′ st Valente (PA), 44′ st Brunori

NOTE: giornata fredda ma soleggiata. Presenti 6520 spettatori di cui 2768 abbonati e 570 ospiti. Ammoniti Di Serio, Lisi, Santoro, Curado, Segre, Broh

PERUGIA – Una beffa bella e buona arrivata all’ultimo istante. E’ finito 3-3 l’incontro tra Perugia e Palermo di oggi pomeriggio al “Curi”. Un pareggio immeritato per la formazione di Castori che ha lottato fin dal primo istante della gara e ha mostrato di tenere perfettamente le redini del gioco. Il Palermo non si è dato mai per vinto e a pochi secondi dallo scadere del tempo regolamentare il colpo di grazia al Perugia è stato servito dall’umbro Brunori, autore della rete del 3-3. Un pareggio amaro condito da tanto dispiacere.

Primo tempo Pronti, via e il Grifo passa in vantaggio solo dopo 2′ di gioco. Lisi batte una rimessa laterale, trova libero Di Serio che alla seconda occasione mette il rete il pallone che vale l’1-0 biancorosso. Al 5′ Lisi viene atterrato in area da Gomes e il signor Marcenaro assegna il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto Casasola è chirurgico e realizza il bis perugino. Al 10′ Olivieri calcia troppo in alto. Al 12′ ci prova Lisi che viene bloccato da Pigliacelli. Al 16′ e al 18′ Olivieri si trova a tu per tu con l’estremo dei siciliani che riesce a non farsi battere in entrambe le situazioni. I rosanero accorciano le distanze al 23′: Valente calcia una punizione, sullo spiovente incorna Marconi che supera Gori. Al 32′ Oliveri fa partire un suggerimento per Di Serio che manda la sfera alta sopra la traversa palermitana. Al 36′ è invece Di Serio a fornire un assist micidiale a Oliveri; il numero 11 del Grifo piazza un destro perfetto che finisce preciso nell’angolino: è 3-1. Al 45′ ci prova Valente a rimettere in carreggiata i suoi ma le speranze sono vane. Al 48′ un tiro di Luperini viene parato dal portiere ospite. Poco dopo l’arbitro manda le formazioni negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Si ricomincia e al 49′ il Palermo torna a farsi sotto nuovamente: Valente va alla conclusione e con l’aiuto di una deviazione di Santoro la palla va in porta: è 3-2. Al 53′ Bartolomei ci prova da fuori con Pigliacelli che manda alto il pallone sopra la traversa. Al 69′ Gori mette una pezza su una conclusione di Marconi. Nel corso della ripresa avviene una serie di rimaneggiamenti su entrambi i fronti. La svolta arriva all’89’: su un traversone di Valente arriva la zampata decisiva di Brunori che significa 3-3. Al 95′ arriva il triplice fischio che mette fine alla gara.