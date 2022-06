Perugia, arriva il cambio in panchina: Castori al posto di Alvini, contratto biennale

La carriera di Castori

Classe ’54, nato a San Severino Marche e cresciuto nella vicina Tolentino, Fabrizio Castori è approdato al grande calcio dopo una lunga gavetta nei dilettanti. E si è conquistato ogni vittoria con il sudore ed il lavoro, partendo dai bassifondi nella fattispecie dalla Belfortese di Belforte del Chienti. Fino al 1998 tanti dilettanti nelle Marche quindi: San Vicino, Urbisaglia, Tolentino, Camerino, Grottese, Cerretese, Monturanese, Tolentino e Lanciano. Proprio con gli abruzzesi, nella prima avventura fuori regione, vince la serie D ed approda nei professionisti. Guida allora il Castel di Sangro, poi viene richiamato dal Lanciano che porta in serie C1. Ecco quindi la grande avventura di Cesena, con i bianconeri di Castori che tornano in serie B. Qui avviene un ‘fattaccio’ che per certi versi macchia un po’ la sua carriera: nella finale di ritorno contro il Lumezzane, una mega rissa vede coinvolto anche il tecnico cesenate: tre anni di squalifica, poi ridotti a due con assoluzione nel 2011. Resta al Cesena per 5 anni, sfiorando anche la promozione in serie A. Poi arriva la chiamata della Salernitana, sempre in serie B, successivamente quelle di Piacenza, Ascoli, Varese, Reggina e Carpi. Con gli emiliani conquista la prima storica promozione in A della società carpigiana. Quindi ancora Cesena, Trapani e Salernitana, dove in questa stagione di serie A è stato esonerato con Nicola che poi ha conquistato una incredibile salvezza dei granata. Castori è il tecnico con più presenze in serie B: 508. Il suo calcio viene spesso etichettato come ‘pragmatico’, concreto e poco spettacolare. Ma in realtà molte squadre di Castori sono state in grado di abbinare risultati a bel calcio.