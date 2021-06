Perugia, arriva il cambio: Alvini nuovo allenatore

PERUGIA – Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore del Perugia calcio. La società biancorossa, appena tornata in serie B, ha ufficializzato mercoledì la firma del contratto con il tecnico di Fucecchio, un biennale. “La società augura al nuovo mister un buon lavoro”, ha scritto il Perugia calcio in una nota. Alvini, dopo due stagioni alla Reggiana, succede alla guida dei Grifoni a Fabio Caserta, passato sulla panchina del Benevento dopo l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i biancorossi lo scorso lunedì.