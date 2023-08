Perugia, arriva americano in aeroporto con dollari ed euro nel bagaglio a mano

PERUGIA – E’ stato trovato in possesso di banconote in dollari ed euro per una somma complessiva pari a 28 mila 99 di questi ultimi custoditi nel bagaglio a mano, un americano sbarcato domenica scorsa all’aeroporto ‘San Francesco di Assisi’ di Perugia con un aereo-taxi proveniente dal New Jersey. E’ stato quindi individuato dai funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli coadiuvato dai militari della guardia di finanza di Perugia.

Barriere doganali

Una volta superata la barriera doganale, i funzionari dell’agenzia delle dogane di fronte ad alcune risposte considerate non esaustive del turista, hanno verificato il bagaglio in cui erano riposte banconote in euro e dollari, per la maggior parte in tagli da 50 e 100 non dichiarati appunto al momento dello sbarco. Lo statunitense si è avvalso dell’istituto della oblazione con il pagamento immediato di una percentuale sul denaro contante eccedente la soglia consentita di 10 mila euro. Nella fattispecie il turista ha versato 2.714 euro.