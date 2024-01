Perugia, arrestato per stalking della polizia in flagranza differita

Minacce e pedinamenti

Infatti l’uomo, con reiterati messaggi telefonici, minacce, pedinamenti a piedi e in auto, danneggiamento di oggetti, ha intimorito e spaventato la donna presentandosi sia presso la sua abitazione e mettendola a soqquadro, sia sul luogo di lavoro e persino al domicilio del nuovo compagno. Gli accertamenti condotti, supportati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’abitazione della vittima, nonché dai filmati registrati dalla stessa mediante il proprio cellulare, hanno documentato il comportamento violento che, posto in essere nelle 48 ore precedenti, ha consentito agli agenti di applicare la nuova normativa e di trarre in arresto, in flagranza differita, il cinquantasettenne. L’arresto è già stato convalidato e nei confronti dell’uomo sono stati disposti i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Si tratta del primo arresto della polizia di Stato a Perugia in flagranza differita per il reato di atti persecutori.