Perugia, arrestato per avere violentato la moglie e maltrattato la figlia minorenne

PERUGIA – E’ accusato di maltrattamenti alla moglie e alla figlia minorenne e di lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti della donna, un albanese nei confronti del quale la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Perugia su richiesta della procura del capoluogo umbro. Dalle indagini svolte dalla squadra mobile è emerso, come rende noto la stessa procura di Perugia, che l’uomo, in modo “abituale e continuativo”, maltrattava la moglie e la figlia, con “continue” vessazioni, aggressioni verbali e minacce, provocando in loro una condizione psicologica di soggezione e paura, tanto da costringere la donna a rifugiarsi, con la ragazza, presso una struttura protetta.