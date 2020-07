Perugia, arrestato il rapinatore dei clienti delle prostitute: minacciati con coltello e pistola

PERUGIA – La Polizia ha arrestato un uomo che rapinava i clienti delle prostitute. Tutto parte da un’indagine dell’Arma dei carabinieri nata nel 2017 a seguito di un intervento per rapina ai danni di un cittadino italiano. La tecnica era sempre la stessa: i rapinatori rimanevano in attesa di contatto, attraverso un numero di telefono pubblicizzato in un sito internet dedicato ad incontri. Fissato l’appuntamento gli ignari clienti si portavano presso l’appartamento indicato e anziché trovare la prostituta attesa venivano, una volta entrati, immediatamente minacciati da due uomini ed una donna i quali, armati di un coltello ed una pistola, si impossessavano di ogni avere dei malcapitati, dai soldi ai cellulari sino a sottrarre le carte di credito e bancomat. Proprio nel mese di luglio la procura di Perugia ha emesso un ordine di arresto a carico di uno dei tre soggetti, un cittadino italiano di 54 anni, per una condanna da espiare a due anni 11 mesi e 29 giorni oltre al recupero della pena pecuniaria di 800 euro.Gli agenti della squadra volante, sulle tacce dell’uomo, sono riusciti a localizzare il ricercato nella zona dei Tre Archi del centro perugino, durante un servizio dedicato al controllo del territorio. Raggiunti gli uffici della Questura sè stato notificato all’uomo il provvedimento. E’ stato portato nel carcere di Capanne.