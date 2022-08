PERUGIA – È stato denunciato per violenza privata, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale un 70enne che, nelle scorse ore, ha tolto l’energia elettrica alla vicina di casa. A chiamare le forze dell’ordine è stata la 49enne, residente a Castel del Piano, raccontando che il vicino, con cui aveva rapporti tesi da tempo, dopo aver bussato alla porta di casa era entrato nel locale dove si trovano i contatori dell’energia elettrica, disattivando quello allacciato all’appartamento della 49enne. La donna non avendo la chiave del locale ha dovuto chiamare le forze dell’ordine, di fronte alle quali il 70enne non si è mostrato molto collaborativo. L’uomo infatti ha iniziato a inveire contro gli agenti, per poi spintonarli e minacciarli. Gli operatori lo hanno quindi contenuto in sicurezza e, dopo averlo identificato, hanno recuperato la chiave dei locali dei contatori e ripristinato l’energia elettrica. Dopo essere stato accompagnato in questura l’uomo è stato denunciato.