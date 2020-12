Anziano prende i farmaci e si sente male: salvato dai carabinieri

Intervento Fortunatamente, i carabinieri del Radiomobile hanno raggiunto la casa e, suonando ripetutamente al campanello, hanno tentato inutilmente di farsi aprire la porta. A quel punto, guardando attraverso le imposte chiuse in camera da letto hanno visto che la televisione era accesa e il letto sfatto e vuoto, ma soprattutto hanno sentito un flebile lamento e una richiesta di aiuto. Chiamati i vigili del fuoco, non hanno atteso, riuscendo a forzare una tapparella del salotto che aveva un fermo leggermente allentato. Quindi coi pompieri sono entrati e hanno raggiunto l’uomo riverso a terra, con la testa incastrata tra il comodino e il letto e le gambe appoggiate alla porta. Il 62enne era spaesato e poco reattivo, a causa dell’erronea assunzione di diversi farmaci, in quantità superiori rispetto a quanto prescritto dal medico. Dopo un breve periodo di osservazione nell’appartamento da parte dei sanitari del 118, è stato quindi portato in ospedale in “stato di minima coscienza” ma non più in pericolo di pericolo di vita.