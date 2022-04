PERUGIA – Una morte orribile: decapitato dalla sega a nastro. Si tratta di un uomo di 75 anni di Casalalta di Collazzone nei pressi di Deruta. La tragedia è avvenuta venerdì e, a scoprire il cadavere è stata la moglie, a pochi passi da casa. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause dell’accaduto. Le ipotesi al vaglio sono quelle di un incidente o di un suicidio. A dare ulteriori chiarimenti sarà l’autopsia. La le varie ipotesi anche quella del suicidio. Sul caso indaga la procura di Spoleto.