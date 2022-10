PERUGIA – Aveva un tasso alcolemico risultato sette volte superiore al limite consentito un uomo di poco più di 60 anni che alla guida di un’auto aveva urtato alcuni veicoli parcheggiati nella zona di Monteluce. Lo ha accertato la polizia intervenuta dopo la segnalazione di una persona che stava barcollando ai margini della strada in evidente stato di ebbrezza. Dopo averlo avvicinato per verificare se avesse bisogno dell’intervento dei sanitari, gli agenti hanno notato che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. E, secondo l’accusa, aveva anche minacciato e insultato gli operatori. L’uomo, con la collaborazione della polizia locale, è stato quindi sottoposto all’alcoltest dal quale è emerso il tasso sette volte superiore al limite consentito. E’ stato poi accompagnato in ospedale per accertamenti al termine dei quali gli è stata contestata la violazione Codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, ed è stato denunciato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.