Perugia, anziana presa a pugni e derubata in via XX settembre: giovane finisce in manette

PERUGIA – La notte dell’11 ottobre scorso una donna di 72 anni, all’altezza di una casa di cura in via XX settembre, è stata vittima di una rapina appena scesa dall’autobus da parte di un ragazzo che viaggiava sullo stesso mezzo di trasporto. Il malvivente, approfittando di un momento di distrazione della donna, per sottrarle il cellulare, le avrebbe dato un pugno al petto per poi scappare. La donna si è così recata dai carabinieri che ha subito richiesto l’intervento del 118, ma fortunatamente la stessa non ha riportato lesioni. I militari, dai primi accertamenti, hanno verificato che a bordo dell’autobus erano presenti delle telecamere, che sicuramente avevano ripreso l’autore della rapina. Sono bastate poche ore ai militari per individuare il presunto responsabile del gesto; infatti, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, sono stati ritrovati i vestiti che avrebbe usato la sera della rapina. Il ladro, un ragazzo algerino classe 1995, noto alle forze dell’ordine, è stato così denunciato per l’ipotesi di reato di rapina.